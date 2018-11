Serie D, altri scossoni in panchina. Firmano gli ex Pro Gjuci e Ghidotti

© foto di Salvatore Monteverde/TuttoLegaPro.com

Nuovi ribaltoni tecnici in serie D al termine dell'ultima giornata di campionato (oggi pomeriggio si disputerà un turno infrasettimanale). All'Albalonga, Fulvio D'Adderio (nella foto) prende il posto di Fabrizio Ferazzoli, il quale era stato esonerato già dieci giorni fa (in panchina contro l'Ostiamare era andato Mauro Taraborelli). A Forlì si insedia Stefano Protti, con la contestuale nomina di Andrea Galassi a direttore sportivo. Il club aveva esonerato Nicola Campedelli interrompendo consensualmente il rapporto con l'ex Ds Sandro Cangini. Il Team Altamura congeda Claudio De Luca dopo la sconfitta di Bitonto (che seguiva quella interna col Sorrento) ma non si unirà a Valeriano Loseto, il quale ha trovato ufficialmente l'accordo col Gravina. Per il nuovo tecnico gialloblù, che rimpiazza l'esonerato Pino Di Meo, si tratta di un ritorno. L'Anzio avvicenda invece l'esonerato Giovanni Pisano con Gaetano Greco. Esordio con pari a Campobasso per Massimo Bagatti (1-1 casalingo col Montegiorgio): il nuovo allenatore dei Lupi aveva sostituito Bruno Mandragora.

Piu fortunato il battesimo del giovane Ador Gjuci col Monterosi: l'esterno offensivo italo-albanese, classe '98, è andato in rete nella gara vinta in trasferta contro l'Sff Atletico (0-2). Il giocatore scuola Toro aveva accumulato 22 presenze in C lo scorso anno con l'Akragas. Un altro ex Pro riparte dall'Aglianese: si tratta di Daniele Ghidotti (33), centrale difensivo bresciano che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia del Prato.