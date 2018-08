Serie D, De Cosmi e Lazzarini alla Palmese. Colpo Ispas per la Vastese

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nuovo innesto per la Palmese (compagine militante in serie D), che tessera Marco De Cosmi, difensore romano classe '99 che lo scorso anno ha totalizzato 19 presenze col Tortolì. Trasferimento concluso grazie alla mediazione di Assist Sport Management. I neroverdi avevano chiuso anche altre operazioni nelle ultime ore: Emanuel Damian Lazzarini (31), attaccante argentino, Davide Martino Taverniti (33), centrale difensivo ex Cittanovese, Matteo Adamo, centrocampista classe '96 ex Roma e Ancona, Andrea Castellano, centrocampista classe '93 ex Paolana, Salvatore Barbieri, portiere classe '98 ex Acireale, Omar Grosso, centrocampista classe '99 ex Castrovillari, Claudio Dascoli, centrocampista classe '99 che lo scorso anno si è diviso tra Audace Cerignola e Team Altamura, e Francesco Stillitano, portiere classe '98 ex Siderno (Eccellenza).

Un tassello under lo inserisce in organico anche la Vastese, che prende il terzino sinistro di origini rumene Florin Ispas, classe '98 che ha vinto gli ultimi due campionati di D con Fermana e Rieti, mentre il Racing Aprilia si assicura l'esterno destro Roberto Vitolo, classe '98 in arrivo dalla Nocerina. Per il Bitonto, club cittadino che ha ereditato il titolo del neopromosso Omnia assumendo anche gli storici colori neroverdi, ci sono i 2000 Andrea D’Antonio (trequartista ex San Teodoro, di proprietà della Viterbese) e Luca Del Signore (ex Lazio Primavera).