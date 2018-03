Serie D, gli ultimi movimenti di mercato delle campane

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo l'esonero di Marco Nappi, il Pomigliano ha scelto il nuovo condottiero in panchina: si tratta di Raimondo Catalano, ex trainer del Manfredonia. Contestualmente è stato annunciato anche l'ingaggio dell'ex centrale difensivo di Melfi, Sorrento e Juve Stabia, Samuele Romeo, reduce da una breve parentesi a Latina. L'Ercolanese ha invece tesserato il giovane centrocampista classe '99, Francesco Ferrieri, in arrivo dalla SSCD Frattese. Il talentuoso attaccante classe '98, Luciano Arciello, potrebbe trasferirsi all'Adriese. Vicina la firma tra la Nocerina e un altro giovanissimo molto interessante: Antonio Illiano, esterno offensivo classe 2000 aggregato da qualche giorno ai rossoneri. Il calciatore puteolano si era svincolato dall'Afragolese (Eccellenza campana). Persiste tuttavia la crisi societaria, con le dimissioni del presidente Nicola Padovano che hanno suscitato la presa di posizione netta del tecnico Massimo Morgia e del Ds Alessandro Battisti (nonché della squadra): il gruppo, al quale ancora non sono stati onorati diversi emolumenti, chiede chiarezza in vista del prosieguo del campionato. Ma, per ora, non si intravedono novità concrete. Ad Aversa, l'eterna querelle tra i due proprietari del club, Pasquale Corvino (nella foto) e Giovanni Spezzaferri ha prodotto le dimissioni del Ds Tonino Caso (contrasti con Corvino) e il ritorno del Dg Paolo Filosa. Presi l'esterno d'attacco classe '97 Salvatore Passariello (Afragolese) e il centrocampista classe '92 Mirko Giacobbe (Ercolanese), è stato ceduto alla Puteolana (Eccellenza) l'esterno classe '99 Francesco Mariani. Per la Sarnese c'è il giovane centrocampista classe '98 Stefano Agrillo, in arrivo dalla C. Frattese (Eccellenza campana). In precedenza, era stato contrattualizzato (oltre a Simone Petricciuolo) il difensore classe '98, Francesco Rizzo, ex Taranto.