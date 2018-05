Serie D, Gozzano perde ma va in C. Il Como non passa a Carate e perde il campionato di un punto

Un finale che nessuno avrebbe immaginato. Un film con una storia scritta in 90 minuti. E' successo quello che nessuno avrebbe mai pensato neanche lontanamente. In serie D, girone A, serviva una vittoria al Gozzano per andare in serie C, per la prima volta nella sua storia. In casa contro l'Arconatese già salvo doveva essere una passeggiata. Invece è arrivata la sconfitta interna per 2-1. Il Como a -2, in un'ora si è visto spalancare le porte della promozione in maniera clamorosa. A Carate, contro la Folgore Caratese, la squadra lariana doveva vincere per andare in C e, invece, i brianzoli di Siciliano non hanno mollato mai il colpo e hanno chiuso sullo 0-0. Solo delusione per i mille tifosi del Como giunti a Carate. Adesso ci saranno i play off con la Pro Sesto ma, soprattutto, serve ricaricare le pile dopo la grande delusione di oggi. Due gare con finali scontati sono state entrambe protagoniste di finali al cardiopalmo.