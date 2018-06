Serie D, la graduatoria delle possibili ripescate in C

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la graduatoria completa delle squadre che potranno presentare domanda di ripescaggio per la Serie C. Di seguito l'elenco, suddiviso in club che hanno vinto i playoff, finaliste degli stessi e semifinaliste.

VINCENTI PLAYOFF

Cavese

Como

Matelica

Albalonga

Arzignano Valchiampo

Imolese

Pergolettese

Ponsacco

Igea Virtus

PERDENTI FINALE PLAYOFF

Campodarsego

Taranto

Unione Sanremo

Ercolanese

Chieri

Trastevere

Darfo Boario

Forlì

Pineto

PERDENTI SEMIFINALI

Troina

Rezzato

Team Altamura

Nocerina

Caronnese

Ponte S.P. Isola

SFF Atletico

Avezzano

Audace Cerignola

Latina

Mantova

Real Forte Querceta

Pro Sesto

Viareggio

Fiorenzuola

Adriese

L'Aquila

Sangiovannese