Serie D, Pandolfi a Portici e De Vivo a Sestri: mercato ancora attivo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Cambia velocemente squadra Rodolfo De Vivo, esterno offensivo classe '94 che, dopo aver lasciato la Recanatese, ha firmato col Sestri Levante, assistito dall'avvocato Luis Vizzino. Bel colpo anche per il Darfo Boario, che ha messo sotto contratto il centrale difensivo Fabio Lebran (30), prendendo per il pacchetto arretrato anche il '99, ex Inter e Lumezzane, Andrea Rizzi, il quale ha disputato gli ultimi 15 minuti della trasferta persa a Crema. Anche il Dro Alto Garda Calcio puntella la difesa con Vincenzo Guarino, centrale classe '95, ex Ischia e Juve Stabia, che lo scorso anno ha militato col Potenza. Per il Forlì ci sono l'esperto difensore Alex Marco Marini (34), la recente stagione a Gubbio (suo il gol decisivo su rigore nel 2-1 in trasferta dei romagnoli col Trestina), e il centrocampista classe '98 Francesco Dondini, l'ultimo biennio con la Primavera del Cesena. Il Montebelluna cede all'Ascoli il promettente terzino sinistro Daniel Da Col (2000), mentre il Gravina inserisce l'esterno offensivo classe '98 Giuseppe Selvaggio, ex Gozzano. Qualche giorno fa, due autentici botti di mercato li aveva sparati la Lavagnese, assicurandosi il centrocampista Silvano Raggio Garibaldi e l'esterno offensivo Simone Basso. entrambi ex Sorrento. I due, che arrivano rispettivamente da Mantova e Modena, hanno esordito nel match casalingo pareggiato 1-1 col Montecatini (Basso ha disputato gli interi 90', Raggio Garibaldi la ripresa). Con Francesco De Filippo, la Fulgor Molfetta ha ufficializzato anche il tesseramento del centrocampista classe '96 Luca Guadalupi. Il ragazzo, di proprietà del Bari, aveva militato lo scorso anno col Taranto. Ma un altro colpo ex Lega Pro lo ha messo a segno anche il neopromosso Portici, inserendo l'attaccante ex Melfi, Luca Pandolfi ('98). In questo caso l'operazione è stata perfezionata dalla LG Sports&Management di Giovanni Lione e Rosario Caropreso. Altre acquisizioni, infine, per Cassino (Umberto Maria Cioffi, difensore classe '98 scuola Gubbio, lo scorso anno con Potenza e Città di Castello), Acireale (Claudio Sciannamè, 30enne difensore proveniente dal Siracusa) e Cavese (Pietro Tripoli, 30enne attaccante in arrivo dal Mantova).