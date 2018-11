Serie D, ultimi cambi in panchina e nelle rose: Sinigaglia va al D. Boario

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Continuano i tesseramenti di calciatori svincolati da parte di club di D. Il Darfo Boario annuncia l'ingaggio di Davide Sinigaglia (37, nella foto), attaccante con trascorsi tra i professionisti che lo scorso anno aveva militato in Eccellenza col Nibbiano & Valtidone. Innesto di lusso anche per il Real Giulianova, che prende il jolly offensivo Fabio Mangiacasale, ex Catanzaro e Arzanese aggregato a luglio anche agli svincolati di stanza a Coverciano. Tanti i movimenti che riguardano gli attaccanti perché, se la settimana scorsa il Pomigliano di Renato Cioffi aveva concluso l'ingaggio del bomber napoletano Mimmo Girardi (anche lui nel gruppo dell'Equipe Campania fino ad inizio ottobre), il Como aveva tesserato il '92 Simone Dell'Agnello, l'ultima stagione a Cuneo in C.

Per il Gavorrano, che in settimana aveva investito Atos Rigucci dell'incarico di allenatore della prima squadra al posto dell'esonerato Pier Francesco Battistini, c'è l'esterno offensivo, ex Avellino e Maceratese, Vincenzo Brunacci. Il giocatore classe 2000 risulta anche tra i convocati per la sfida contro il Cannara. L'Ercolanese, dopo aver tesserato Raoul Lombardo, ha ingaggiato anche l'esterno d'attacco, classe '98, Gabriele Falcone. Un altro '98, il difensore centrale Pietro Maronilli, si accasa all'Arzignano. Per la Flaminia ecco il duo Filippo Di Maira-Nicola Vecchio, il primo, attaccante classe '94 ex Sancataldese, il secondo, difensore classe '97 ex San Teodoro.

Capitolo allenatori: l'ex centrocampista di Lazio e Atalanta, Luciano De Paola, è il nuovo tecnico del Trento. Prende il posto dell'esonerato Claudio Rastelli. Ezio Rossi rimpiazza invece l'esonerato Giovanni Cusatis al Milano City.