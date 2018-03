Sestri, tornano Orlando e Righetti. Miglietta va al San Marino

© foto di Giovanni Padovani

Il Sestri Levante riaccoglie a casa Fabio Orlando, attaccante classe '93 che aveva militato la scorsa stagione coi liguri prima di trasferirsi in estate alla Palmese. Con lui arrivano Yanis Roumadi, attaccante francese classe '94 ex Pavia, Emanuele Piras, centrocampista classe '96 ex Argentina Arma, Marco Righetti, attaccante classe '96 (anche lui un ex come Orlando) proveniente dal Vado, e Vincenzo Cammaroto (34), difensore in arrivo dal Savona. Lascia, invece, il centrocampista Crocefisso Miglietta (36), il quale si trasferisce al San Marino.