Sgarbi e il Cervia: "Preferivo il basket. Sesso pre-partita? Credo aiuti"

Il nuovo Cervia di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è pronto a una nuova avventura nel mondo del calcio e lo ha raccontato a Fuorigioco, inserto di costume de La Gazzetta dello Sport: "Lo rinominerò Cervia Milan Marittima e nel giro di poco tempo voglio portarlo dalla Promozione in Serie A. Il calcio è uno spettacolo che ha un pubblico, un’emozione e una reazione. Insomma, quello che dovrebbero rappresentare l’arte e i musei. Il pallone è l’espressione meno corrispondente alla mia natura. Quando ero in collegio il preside per frenare e mitigare le nostre pulsioni sessuali ci faceva giocare a calcio. Io preferivo il basket, ma non c’era il campo".

Con che modulo giocherà?

"Non ne so nulla. Mi dirà Berlusconi. Penso di avere anche delle affinità caratteriali con De Laurentiis. Un fumantino come me".

Favorevole al fatto che i suoi calciatori facciano sesso pre-partita?

"Favorevolissimo. Non credo che danneggi. Anzi. Credo che uno che fa del buon sesso non troppo faticoso sia in condizioni migliori per giocare a calcio. Vieri mi veniva a trovare quando ero assessore a Milano, non mi parlava di partite e nemmeno di arte. Ma di donne. Io sono stato fidanzato con un certo numero di ragazze legate, prima e dopo, con dei calciatori: una di Prato molto carina riconducibile anche a Buffon, un’altra che era stata con un portiere famoso e poi altre riconducibili a Milan e Juve".