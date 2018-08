Siciliano: "Sarò l'ultimo ad accettare un club diverso dall'Avellino"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex capitano della Primavera dell'Avellino Simone Siciliano, terzino sinistro classe '99, attraverso una lettera inviata a Tuttoavellino.it ha parlato della sparizione del club irpino spiegando di voler essere l'ultimo ad accettare un'altra squadra che non sia il nuovo club nato dalle ceneri di quello targato Taccone: “Sono l'ex capitano della Primavera Avellino e l'ultimo ad andare in ritiro ad Ariano e l'ultimo ad avere un contratto professionistico. Sarò anche l'ultimo ad accettare un'altra squadra, resto in attesa, magari a soli 19 anni, potrei essere sia un under sia il più anziano tesserato. Aspetto per i tifosi che nonostante sia un emerito sconosciuto mi hanno dato tanta considerazione e aspetto per me, per crescere insieme al nuovo Avellino”.