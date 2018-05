SSCD Frattese, blitz e salvezza nel segno di Arciello

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Con la vittoria di ieri pomeriggio a San Severo (2-1) nel match play-out del girone H di serie D, la SSCD Frattese del trainer Antonio Maschio e del team manager Raffaele Giustiniani agguanta la salvezza dopo un campionato tribolato e alla vigilia di una sfida delicata anche per i precedenti in campionato che sorridevano ai pugliesi, usciti vincitori da entrambi gli scontri diretti. A volte non c'è due senza tre, ma in questo caso i nerostellati hanno spezzato l'incantesimo guadagnandosi la permanenza in categoria. Un successo maturato sull'asse Arciello-Signorelli. Di pregevole fattura il gol del primo dopo una cavalcata di oltre 40 metri palla al piede, proprio su verticalizzazione del compagno. Un favore ricambiato in occasione del raddoppio, quando Signorelli ha freddato Patania con uno stupendo pallonetto su apertura sapiente dell'atleta napoletano. Nel mezzo, un miracolo del numero uno di casa proprio su Arciello e, nel finale, il gol pugliese della bandiera. Ma, a tenere banco in questi giorni, è proprio la posizione di Luciano Arciello, attaccante classe '98 capace di disimpegnarsi tanto da esterno offensivo quanto da seconda punta. Positive le sue prestazioni con la maglia nerostellata, a tal punto che qualche club professionistico avrebbe già chiesto informazioni sul suo conto. Il giocatore, come noto, è di proprietà dell'Avellino, a cui si è legato un anno fa con un contratto di addestramento tecnico dopo una buona stagione tra le file della Primavera di Renato Cioffi. Non è escluso, peraltro, che il club biancoverde possa decidere di puntare definitivamente su di lui con un contratto professionistico. Ipotesi che sarà approfondita nei prossimi giorni. Altre società, però, restano alla finestra, pronte a mettere le mani sul fantasista partenopeo. Si vedrà.