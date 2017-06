Suggestioni di un'estate. A Montevarchi si sogna Tavano in rossoblè

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una voce corre per il Valdarno in questo primo scorcio d'estate davvero bollente. Dopo aver ritrovato la Serie D, ma senza ancora sapere in quale girone sarà inserita (quello con le romagnole o quello con le sarde per sintetizzare), in casa Aquila Montevarchi prende piede una suggestione – al momento solo quella, niente contatti o trattative – che ha come nome e cognome Francesco Tavano. L'attaccante classe '79, con un passato importante in Serie A con l'Empoli e il Livorno, un passaggio in club di prima fascia come Roma e Valencia e una pre convocazione in vista del Mondiale 2006 poi vinto dall'Italia, è in scadenza di contratto con il Prato – dove ha segnato 8 reti in 29 partite nell'ultima stagione – e al momento il rinnovo appare improbabile. Fra qualche giorno potrebbe così trovarsi svincolato e questo ha acceso la fantasia dei montevarchini che sognano la maglia numero 10 rossoblù, anzi rossoblè, sulle spalle dell'ex empolese per provare a disputare un campionato di vertice e magari riconquistare quella Serie C che manca dal 2005-06 quando il Montevarchi inizio una discesa verticale passando per un fallimento e la rinascita dalla prima categoria. Una suggestione estiva, e che per tale deve essere presa, che chissà non si possa concretizzarsi nei prossimi mesi per far spiccare il volo all'Aquila.