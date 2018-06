Taranto, preso Oggiano. Perfezionati altre tre rinnovi

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Altri rinnovi per il Taranto dopo quelli di Marsili e Ancora. Restano in maglia rossoblù il difensore centrale, e capitano, Claudio Miale, l'attaccante Stefano D'Agostino e il centrocampista Mauro Gori. Annunciato anche un altro innesto, che segue quelli di D'Alterio e Tripoli: si tratta di Fabio Oggiano (31, nella foto), attaccante che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Cavese e vanta trascorsi in C con Reggina e Lumezzane. Si attendono risposte da Diakite e Favetta, entrambi, però, corteggiati in C. Ma le alternative non mancano e una di queste porta nella direzione di Emanuele Santaniello, bomber partenopeo reduce da una annata al Team Altamura. Da escludere al momento le piste Ciro Panico e Gassama: il terzino sinistro napoletano classe '99 dovrebbe restare a Potenza, mentre il fantasista guineano del Gragnano, anche lui del '99, piace molto tra i professionisti (anche in B).