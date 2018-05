Taranto, Sergio verso la poltrona di Ds: si tratta

ALAVES all. Abelardo Fernandez (confermato) Acquisti Cristian (dc, Rudes, fp) Entrena (as, Rudes, fp) Nando (ad, Lorca, fp) Rafa Paez (dc, Rudes, fp) Cessioni Bojan Krkic (sp, Stoke City, fp) El Haddadi (pc, Barcellona, fp) Guidetti (pc, Celta, fp) Hernandez (ts, Real...

Raffaele Sergio e il Taranto. Un matrimonio che potrebbe essere celebrato a breve, secondo una indiscrezione rilanciata da Tuttocalciopuglia e appurata anche dalla nostra redazione. Sergio, nella recente stagione al comando dell'area tecnica della Cavese prima di occuparsi della riorganizzazione della Primavera dell'Avellino, andrebbe a rivestire l'incarico di direttore sportivo, una casella ancora vacante nello scacchiere societario rossoblù. Tanti i sondaggi effettuati nelle ultime settimane dal club, da De Liguori a Fernandez passando per l'ex Montervino, solo per citarne alcuni. Ora la pista Sergio, che sembra assai concreta. Si vedrà a breve.

