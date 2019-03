Fonte: www.tuttoserieD.com

Secondo quanto riporta TuttoserieD.com, sarebbe Francesco Vitaglione il primo nome della lista in casa Taranto come nuovo Direttore Sportivo. L'ex giocatore di Turris, Venafro e Paganese ha conseguito nel 2016 il diploma come Direttore Sportivo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano e dopo l'esperienza proprio alla Turris sarebbe entrato concretamente nel mirino del Taranto.