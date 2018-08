TMW - Audace Cerignola, accelerata per Foggia

Sta per celebrarsi il matrimonio tra Ciro Foggia e l'Audace Cerignola. L'attaccante napoletano, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dovrebbe unirsi in giornata ai pugliesi. Accordo praticamente raggiunto con ufficialità attesa entro domani. Per Foggia, che in queste settimane si è allenato con l' Equipe Campania a Mugnano (NA), l'Audace ha battuto la concorrenza dell'Avellino.