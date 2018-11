TMW - Bari, occhi sul giovane Panico

Potrebbe esserci il Bari nel futuro immediato di Ciro Panico, esterno sinistro classe '99. Il giocatore napoletano, oggetto del desiderio di molti club di A e B nel corso dell'ultima sessione di mercato (a lui si erano interessati Genoa e Sassuolo in A oltre a Brescia ed Entella), non è stato finora utilizzato con regolarità al Potenza, circostanza che potrebbe favorire il passaggio ai pugliesi alla riapertura della finestra invernale. Il ragazzo, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, piace al Bari, e sarebbe a sua volta disposto ad accettare un trasferimento in biancorosso già a stagione in corso. Se ne riparlerà nelle prossime settimane.