TMW - Cavese, nessun accordo con Pavone

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Non c'è ancora alcun accordo ufficiale tra Peppino Pavone e la Cavese. È quanto raccolto dalla nostra redazione dopo le anticipazioni di stampa che avevano raccontato di una intesa formalizzata proprio oggi tra l'ex Ds del Pescara e il club metelliano. I rapporti restano proficui, ma se ne riparlerà eventualmente più avanti. Per la panchina, come anticipato alcuni giorni fa da Tmw, resta in pole Giacomo Modica, l'ultima stagione a Messina, il quale potrebbe avere a breve un incontro con la dirigenza.