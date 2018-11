TMW - Cioffi: "Responsabili io e il club: lascio il Pomigliano per dignità"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Renato Cioffi non è più l'allenatore del Pomigliano. Il tecnico di Cervinara, autore lo scorso anno di una strepitosa stagione sulla panchina del Mantova, ha deciso di dimettersi affidando a TuttoMercatoWeb alcune riflessioni sui motivi di questa scelta. I granata, reduci dal pari interno nel derby con l'Ercolanese (1-1), occupano al momento il penultimo posto nel girone H di serie D. "Purtroppo quando si creano queste situazioni, devi comunque fare qualcosa per smuovere le acque - le sue parole -. Io credo che il massimo responsabile sia sempre il tecnico, sia in negativo che in positivo, di pari passo con la società. Non mi sono andate giù certe situazioni createsi a fine partita, ma non chiedetemi cosa. Vi dico solo che mi aspettavo altri provvedimenti, e pertanto non baratto la mia dignità solo per incassare un contratto. Ho conosciuto il presidente Pipola: una grande persona, almeno in questo mondo di doppie facce è uno schietto. Auguro a lui e alla squadra un pronto riscatto, con il raggiungimento della salvezza".