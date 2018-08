TMW - Como, arriva Lalinde. Sfuma il trasferimento alla Vibonese

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Julian Lalinde, centravanti classe '85 del Rampla Juniors, arriverà a breve in Italia. Non alla Vibonese, club che sembrava in pole per assicurarsi il cartellino del calciatore uruguaiano. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sarà il Como la destinazione dell'ex Deportivo Quito.