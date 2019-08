© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Claudio Bonanni (22) torna in Italia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il terzino sinistro cresciuto nel Milan si è legato per una stagione alla Castellanzese, società lombarda che disputa il campionato di serie D.

Bonanni proviene dall'esperienza annuale in Albania con il FC Kamza, finita prima del tempo per via della retrocessione d'ufficio del club. Bonanni ritrova dunque la categoria dove ha ben figurato con le maglie di Varese e Folgore Caratese. Operazione condotta ancora una volta dalla Best Soccer Management.