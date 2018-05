TMW - Mantova, Renato Cioffi verso l'addio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è chiusa ieri pomeriggio, con una dura sconfitta nel fortino dell'Arzignano (2-5), la prima stagione del Mantova in serie D dopo il fallimento dello scorso anno e l'esclusione dal campionato di Lega Pro. Avvio equilibrato col vantaggio dei padroni di casa (tap-in di Raimondi dopo un intervento miracoloso di Lazarevs) subito neutralizzato da Guazzo. Poi la debacle nella ripresa che ha privato i lombardi della finalissima play-off. Un'annata che ha gettato comunque le basi per la ricostruzione tecnica del club virgiliano, tra intoppi e difficoltà che il trainer Renato Cioffi è riuscito a gestire con sagacia ed esperienza traghettando la squadra al quarto posto nel girone vinto dalla Virtus Verona. Domani è in programma la cena di saluti tra dirigenza, squadra e staff tecnico, ma per molti sarà tempo di addii. E proprio l'allenatore di Cervinara dovrebbe essere, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il primo a congedarsi dal club. Alcune diversità di vedute, e incertezze circa i programmi per la prossima stagione, sarebbero alla base di questa probabile separazione. Peraltro Cioffi, proprio in virtù del buon campionato svolto in terra virgiliana, sarebbe entrato nel mirino di alcune società di D determinate a costruire intorno a lui un progetto vincente. Si vedrà nelle prossime settimane.