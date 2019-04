© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non sta passando inosservata l'ottima stagione di Vincenzo De Meio con la Vastese (Serie D). Under classe 2000 sempre titolare (32 presenze su 32) e due gol segnati. Il Parma, proprietario del cartellino, in estate lo girerà in prestito in Serie C, dove fa gola a diversi club. Trapani, Rende, Teramo e Viterbese lo stanno già seguendo con attenzione.