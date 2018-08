TMW - Ripescaggi in C, respinto il ricorso del Como

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Alessio Lamanna

Niente da fare per il Como. Come raccolto da TMW il ricorso del Como è stato bocciato dal Collegio di Garanzia del Coni. Il club lombardo resta in serie D. Ricordiamo che il Como aveva presentato il ricorso dopo che era stata respinta la domanda di ripescaggio in serie C a causa dei due bonifici non riconosciuti dai parametri federali. Il Como ha già preparato il ricorso al TAR.