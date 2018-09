TMW - Rotonda, arriva il 19enne Capristo

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Capristo (19) approda in Serie D, per giocare tra le file del Rotonda. L'ex attaccante del Lecce, che in passato era stato seguito anche dalla Roma e dal Sassuolo, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Nardò segnando 4 gol in 25 gare disputate.