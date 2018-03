TMW - SSCD Frattese, dall'Avellino ecco Arciello. Torna Giustiniani

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Colpo della Frattese (serie D) che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si aggiudica l'attaccante Luciano Arciello, atleta napoletano classe '98 in uscita dall'Ercolanese. Il giocatore, di proprietà dell'Avellino, era stato sondato anche dall'Adriese. Presi, sempre in base a quanto raccolto da Tmw, anche il terzino sinistro Gennaro Cesarano, classe '99 (il giocatore, rientrato dal Chieri, arriva dalla Primavera del Benevento) e il centrale difensivo, ex Mantova, Giovanni Conti (34). Intanto, Raffaele Giustiniani, dopo aver salutato la Turris insieme a tutto lo staff tecnico diretto da Enzo Potenza, è rientrato in società nelle vesti di Team Manager, incarico che gli era stato affidato dal club nerostellato ad inizio stagione.