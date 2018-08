TMW - Vivaio Bari, la diaspora continua: il giovane Simone alla Roma

Il vivaio del Bari fa le fortune degli altri club. Il fallimento del club biancorosso ha infatti portato a una sorta di diaspora dei talenti, in un settore giovanile che sarà la base di partenza della nuova era De Laurentiis. Nei giorni scorsi, per citare alcuni esempi, il Milan ha accolto il giovane Cellammare, mentre la Roma si è accaparrata il talento Logrieco. Seguito, è notizia di oggi, da Giuseppe Simone, giovane attaccante classe 2004, messosi in mostra nelle giovanili biancorosse. E che da oggi sarà uno dei tanti talenti ex Bari a forgiare il destino degli altri club, a partire dalla Roma.