Treviso, Visentin sull'affiliazione col Chievo: "Voci campate in aria"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Nei giorni scorsi si è parlato a lungo di una possibile affiliazione del Treviso, club che milita in Serie D, al ChievoVerona. Voci che però non sembrano trovare riscontri in società come ha spiegato alla Tribuna di Treviso il numero uno del club Luca Visentin: “Sono in attesa che qualcuno mi contatti perché finora non ho visto o sentito nessuno. Mi sembra qualcosa di completamente campato in aria”.