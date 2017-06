Triestina, arriva in prova l'esterno Nadarevic

© foto di Federico Gaetano

L'esterno classe '87 Enis Nadarevic, nell'ultima stagione in forza al Monopoli, nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia della Triestina. Il bosniaco, come riporta Trivenetogoal.it, sosterrà infatti un periodo di prova con il club alabardato e se supererà il test sarà tesserato dal club che nella prossima stagione potrebbe giocare in Serie C.