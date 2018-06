Troina, Pagana: "Questa squadra merita il professionismo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Giuseppe Pagana è ormai un'istituzione a Troina. Prima giocatore dal 2008, poi anche allenatore prima part time poi a tempo pieno dal 2014. Il tecnico dei siciliani, intervistato da ZonaCalcio.net, ha dichiarato: "Il Troina merita il professionismo, visto che la Vibonese, come confermato dalla giustizia sportiva, doveva trovarsi in C, senza la compagine calabrese, avremmo ottenuto il primato con sette punti di vantaggio sulla Nocerina, a dimostrazione del nostro grande campionato. E’ stata una stagione fantastica, visto che i pronostici ci proiettavano verso una difficile salvezza. Con i nostri risultati abbiamo valorizzato un intero territorio e tanti ragazzi, realizzando un importante funzione sociale. Rimane l’amaro in bocca per lo spareggio, dove alcuni episodi non sono stati benevoli nei nostri confronti, ma ci riempe d’orgoglio di non essere stati inferiori a nessuno".