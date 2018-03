Turris, ribaltone bis: addio a Potenza e Costagliola, torna Carannante

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

La sconfitta interna col Taranto (1-2 con gol decisivo rossoblù del neo acquisto Stefano D'Agostino nella ripresa) ha prodotto l'ennesimo ribaltone in casa Turris. Dura appena 20 giorni la permanenza in panchina di Enzo Potenza, esonerato da club insieme al vice Alessandro Diana. Dopo la vittoria casalinga col Molfetta, i corallini erano caduti successivamente a Gragnano e, appunto, ieri con gli jonici. Alla guida della squadra ritorna a furor di popolo Roberto Carannante, il cui allontanamento non era mai stato digerito dai tifosi i quali avevano apprezzato il gioco sempre spumeggiante prodotto dal tecnico bacolese. Ma non finisce qui: dopo l'addio a Potenza, la società ha trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto col Ds Pasquale Costagliola, colui che aveva messo in piedi una massiccia campagna di rafforzamento di concerto con l'oramai ex trainer corallino. Una rivisitazione del progetto totale e repentina, quindi, quella decisa da Antonio Colantonio. La seconda operata in poche settimane dal patron corallino, dopo il divorzio evidentemente affrettato da Carannante. Ed ora la squadra continua a navigare nei bassifondi della classifica sebbene il duo Potenza-Costagliola abbia avuto obiettivamente poco tempo per operare. Domani mattina alle 9 la ripresa degli allenamenti. Da stabilire anche la posizione del Team Manager Raffaele Giustiniani, il quale, comunque, non è escluso che rimanga.