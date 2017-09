UFFICIALE: Acireale, ingaggiato l'argentino Sergio Bernardo Almiron

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Acireale comunica l'ingaggio dell'esperto Almiron: "L’ A.S.D. Acireale Calcio comunica di aver definito l’ingaggio del forte centrocampista Sergio Bernardo Almiron. Classe 1980, Almiron vanta importanti esperienze in massima serie con le maglie di Juventus, Monaco, Empoli, Catania, Fiorentina, Udinese, Bari e Newell’s Old Boys. Playmaker dalla classe cristallina si è sempre distinto per professionalità e leadership, collezionando in ogni stagione un consistente numero di reti e messe di assist. Il Presidente Rino Pulvirenti, di concerto con tutto lo Staff dell’ A.S.D. Acireale Calcio, augura a Sergio una stagione ricca di soddisfazioni a tinte granata".