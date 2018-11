UFFICIALE: Arzignano, preso l'ex Pro Patria Pllumbaj

Fonte: http://www.arzignanovalchiampo.it

Si muove sul mercato l’Arzignano Valchiampo, e mette a segno un colpo importante per il proprio reparto avanzato. A rinforzare il roster di Daniele Di Donato arriva infatti Ersid Pllumbaj, attaccante albanese nato a Bajze Shkoder il 26 aprile 1989. Pllumbaj sa giostrarsi indifferentemente come prima punta o come esterno sinistro d’attacco, sfruttando le sue abilità nel dribbling e nel tiro in porta.

Cresciuto nel settore giovanile del Novara, Pllumbaj sin da giovanissimo matura esperienze ricchissime di gol tra Eccellenza e Promozione in Piemonte, prima del passaggio in Svizzera all’Ascona seguito dalle positive avventure in Serie D, prima con Bustese Milano City e poi tra le fila della Virtus Bergamo, che valgono la prestigiosa chiamata della Pro Patria tra i “pro”. Ersid arriva dalla Serie C per portare esperienza, brillantezza ed ovviamente gol alla causa gialloceleste