© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Franco Da Dalt è un nuovo tesserato della Calcio Avellino SSD. Nato il 10 settembre 1987 a Ituzaingo (Argentina), Da Dalt è un esterno capace di ricoprire più ruoli all'interno del campo da gioco. Destro ma adattabile anche sulla fascia opposta, l'argentino lo scorso anno ha vinto il campionato di serie D con la maglia della Vibonese, LND girone I. A Vibo Valentia Da Dalt ha passato 4 stagioni, intervallate nel 206/2017 da una parentesi alla Frattese. Per lui esperienze in Lega Pro con le maglie, tra le altre, di Foggia, Hellas Verona e Como, mentre in serie B ha militato nella Triestina ed a Venezia. Il jolly argentino questa stagione ha collezionato 17 presenze con la maglia del Campobasso, nel girone F di LND, prima del suo trasferimento in biancoverde.