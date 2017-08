UFFICIALE: Caratese, in difesa arrivano Marconi e Sirigu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due colpi per rinforzare la difesa della Folgore Caratese, serie D girone A. Il club brianzolo oggi ha chiuso le trattative con Andrea Marconi, classe 85, ex capitano del Como, e con Giampaolo Sirigu, ex difensore della Sanremese, classe 94.

I due giocatori si sono già aggregati agli ordini di Mister Siciliano. La Caratese ha, invece, liberato Rudi, Mangili e Morao.