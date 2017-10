UFFICIALE: Castelvetro, esonerato l'ex Juve e Napoli Corradini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' durata poche settimane l'avventura di Giancarlo Corradini sulla panchina del Castelvetro. Viceallenatore della Juventus dal 2001 al 2007, l'ex calciatore di Torino e Napoli saluta il club di Modena. “L’ACD Castelvetro di Modena rende noto che, per motivi non riconducibili ai risultati sportivi, il Sig. Giancarlo Corradini è stato sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. La Società ringrazia l’allenatore per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali. Contestualmente, si comunica che l’attuale tecnico dei ‘Giovanissimi 2002’ Lorenzo Mezzetti sarà il nuovo allenatore e a Gian Loris Rossi è affidato il ruolo di vice allenatore”, si legge sul sito della società che milita in Serie D.