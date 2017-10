UFFICIALE: Castelvetro, il nuovo tecnico è l'ex Napoli e Juve Corradini

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Giancarlo Corradini è il nuovo tecnico del Castelvetro Calcio. A comunicarlo è stato il club modenese, che milita in Serie D, mediante il proprio sito ufficiale. Ex calciatore di Torino e Napoli (è stato campione d'Italia nel '90 con gli azzurri), Corradini ha fatto parte dello staff di Marcello Lippi alla Juventus dal 2001 al 2004, restando in bianconero nel ruolo di vice allenatore fino al 2007 alle dipendenze di Fabio Capello prima e Didier Deschamps poi.