UFFICIALE: Cavese, colpo Favasuli a centrocampo

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

La società Cavese 1919 comunica di aver acquisito, in data odierna, le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Favasuli, classe 1983, nella scorsa stagione in Lega Pro con la Vibonese. Nato a Locri, in provincia di Reggio Calabria, Favasuli ha accettato di tornare a giocare in Serie D dopo gli esordi di Locri nella stagione 2001-2002: in seguito ha infatti trascorso ben 15 campionati nei professionisti, nelle file di Messina, Ascoli, Teramo, Martina, Pisa (di cui è stato capitano), Salernitana, Juve Stabia, Vibonese, e anche due stagioni e mezza già passate nelle file della Cavese in Serie C1: 73 presenze e 8 gol tra il 2008 e il 2010.