UFFICIALE: Cesena, arriva il difensore Noce dal Catania

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Mario Noce è un calciatore del Cesena. Il difensore siciliano, classe ’99, arriva a titolo temporaneo dal Calcio Catania. Nella scorsa stagione aveva giocato in serie D, sempre in prestito, prima al Chieri e successivamente al Gozzano, per un totale di otto presenze.