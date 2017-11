UFFICIALE: Como, risoluzione consensuale per Guazzo

Fonte: http://www.como1907.net/

© foto di Giovanni Padovani

Como 1907 S.r.l. comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo da entrambe le parti per la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Matteo Guazzo.

La società ringrazia il giocatore e augura il meglio per il proseguimento di carriera.