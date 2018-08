UFFICIALE: Fasano, colpo per l'attacco. Preso il bosniaco Nadarevic

© foto di Federico Gaetano

Il Fasano, compagine pugliese che milita in Serie D, ha messo a segno un colpo niente male per il proprio reparto offensivo. Annunciato infatti l'ingaggio del 31enne bosniaco Enis Nadarevic, che in carriera ha vestito anche la maglia del Genoa tra le altre. Nadarevic arriva da svincolato, dopo che era scaduto il suo precedente contratto con la Fidelis Andria.