UFFICIALE: Fidelis Andria, preso il difensore ex Ternana Paparusso

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

La Fidelis Andria è lieta di annunciare l’acquisto del 25enne Daniele Paparusso, difensore mancino giovane ma con già tanta esperienza tra i professionisti. Paparusso è originario di Andria ma non ha mai giocato con la maglia della squadra della sua città. Ha invece collezionato già 6 stagioni tra i professionisti con anche presenze in serie B con la Ternana. Per questa stagione era ancora svincolato ma nella scorsa annata ha disputato una stagione titolare con il Fondi Calcio. Altre esperienze con Poggibonsi, Città di Pontedera, Grosseto, Tuttocuoio, Vibonese e Racing Roma. Oltre 140 presenze tra i professionisti ed anche tre reti siglate.