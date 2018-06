UFFICIALE: Gallipoli, Villa non guiderà la squadra il prossimo anno

© foto di Federico De Luca

"Dopo un anno e mezzo ricco di soddisfazioni e di obbiettivi raggiunti, come la conquista salvezza nella stagione 2016-2017 e la semifinale play off nell’annata appena trascorsa, il Gallipoli Football 1909 comunica la separazione consensuale con il tecnico di Soresina Alberto Villa". Questo il comunicato con il quale il Gallipoli ha annunciato che Alberto Villa non sarà l'allenatore della squadra pugliese nella prossima stagione di Serie D.