UFFICIALE: Gavorrano, il nuovo allenatore è Rigucci

Gian Piero Ventura è de facto il nuovo tecnico del ChievoVerona: due anni di contratto e accordo raggiunto stasera col club gialloblù, che in giornata ha allontanato D'Anna e affiderà l'impresa di risalire in classifica all'ex ct della Nazionale. Lo riferisce quest'oggi la redazione...

ChievoVerona, inizia l'era Ventura. Due anni di contratto per l'ex ct

Ucraina, Shevchenko: "In Italia ci sono talenti, serve tempo"

Diawara: "Mai detto di voler giocare per l'Italia, sognavo la Guinea"

Via i tecnici al Genoa e al Chievo. Italia pronta per l'Ucraina

Scarnecchia: "Pastore flop? 2 gol di tacco non sono un caso"

Fiorentina, Mou su Milenkovic: lo osserverà in Montenegro-Serbia

Rampanti: "Meïté dà robustezza al Toro. Panchina per Belotti"

Napoli, Hamsik: "Col Liverpool perfetti. Peccato per la Stella Rossa"

Top&flop del Frosinone: solo in due sopra il 6. Perica non realizza

De Silvestri: "Poche volte ho visto un attacco come quello del Torino"

Top&flop dell'Udinese: paradosso Lasagna, il peggiore ma in Nazionale

Ucraina, Shevchenko: "Qui per dare la nostra solidarietà a Genova"

Top&flop della Lazio: Immobile non si ferma. Badelj non ingrana

ChievoVerona, inizia l'era Ventura. Due anni di contratto per l'ex ct

Parma, Faggiano: "Gervinho ragazzo positivo, non è qui per i soldi"

L’U.S Gavorrano 1930 comunica, attraverso il proprio sito, di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della prima squadra al sig. Atos Rigucci , che domani mattina guiderà il primo allenamento. Il neo tecnico dei rossoblu sarà accompagnato nella nuova avventura dal preparatore atletico, prof. Riccardo Malesci, suo collaboratore anche nella precedente esperienza alla guida dell’Aquila Montevarchi, condotta e mantenuta in Serie D dopo le vittorie dei campionati di Promozione ed Eccellenza.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy