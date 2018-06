UFFICIALE: Gavorrano, preso Alex Gagliardini. Torna Salvalaggio

Importante vittorie della Danimarca che nella seconda gara del gruppo B ha battuto di misura il Perù. A decidere il match la rete di Yurary Poulsen, attaccante del Lipsia che al 14esimo del secondo tempo ben imbeccato da Eriksen ha battuto Gallese. Partita sfortunata per la squadra...

Napoli, Gazzetta: "Spunta Cech in prestito per un anno"

Roma, Il Messaggero: "Nomina per lo stadio, Raggi dai pm"

Portogallo-Spagna, "Amara" a Madrid; "Vibrante" in Catalogna

La Stampa: "Ronaldo, è subito show. La Spagna però non cade"

Frosinone-Palermo, Gazzetta: "E' una notte per la storia"

Il Resto del Carlino: "Dimarco per un Bologna più giovane"

Siena-Cosenza per la B, Gazzetta: "Sfida che diventa romanzo"

La società comunica anche il rientro dal prestito alla Sanremese di Daniel Salvalaggio , classe 1998, portiere, che difenderà nuovamente la porta rossoblu, come nella prima parte di questa stagione e nella vittoria del campionato di Serie D dello scorso anno.

Il Gavorrano - attraverso il proprio sito - comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alex Gagliardini , difensore classe 1996 proveniente dall’Aquila, dove è stato a disposizione di mister Battistini nelle ultime due stagioni. Mancino, 186 di altezza, ha avuto esperienze nel settore giovanile della Ternana e in serie C con la maglia della Torres.

