UFFICIALE: Gravina, colpo Angelo in difesa. Con lui anche Nasif

© foto di Giuseppe Scialla

Il Gravina, club che milita in Serie D, ha annunciato sul proprio sito l'arrivo del terzino classe '81 Angelo Almeida de Oliveira, meglio noto come Angelo. Il terzino che vanta cento presenze in Serie A con le maglie di Lecce, Siena e Parma nell'ultima stagione ha militato in Serie C con la maglia del Matera. Assieme al brasiliano il club murgiano ha annunciato anche l'arrivo di Djibril Nasif, attaccante classe '99 prodotto del vivaio del Bologna e che ha vestito in passato le maglie dell'Italia U16 e U18.