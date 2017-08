UFFICIALE: Latte Dolce, colpo in attacco: arriva lo svincolato Virdis

Il Latte Dolce ha messo a segno un grande colpo per l'attacco anticipando Lucchese e Como e assicurandosi l'attaccante Francesco Virdis, classe '85, svincolatosi nei giorni scorsi dal Venezia. Il calciatore, che nella passata stagione ha segnato 3 reti in 21 presenze con l'Albinoleffe, torna a giocare in Serie D dopo sei anni.