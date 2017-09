UFFICIALE: Mantova, preso il difensore Cascone

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Rinforzo per il Mantova che si assicura le prestazioni del difensore Pietro Cascone, arrivato dal Trento. "Sono davvero felice di essere arrivato al Mantova. Mi hanno cercato altre squadre concorrenti nello stesso girone ma l'interesse dei Biancorossi mi ha convinto subito, senza pensarci oltre. Ho giocato in difese a tre e a quattro, ma ciò che conta per la vittoria è la forza del gruppo e sono convinto che ripartiremo al meglio".