UFFICIALE: Messina, è addio con mister Venuto e il ds Ferrigno

Fonte: www.acrmessina2017.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L’Acr Messina, viste le difficoltà incontrate in questo avvio di campionato, ha assunto la decisione di rinnovare la guida tecnica della squadra. La società sta dunque provvedendo alla sostituzione sia dell’allenatore che del direttore sportivo. L’Acr Messina rivolge un sentito ringraziamento al tecnico Antonio Venuto e al ds Fabrizio Ferrigno per l’impegno profuso in questo primo scorcio di stagione, nel quale hanno confermato la loro già nota professionalità.

La società si auspica che il cambio della guida tecnica possa contribuire a dare nuovi stimoli alla squadra, rappresentando così l’avvio di un nuovo corso più ricco di soddisfazioni per tutti i tifosi giallorossi.