UFFICIALE: Modena, Obeng ha rescisso il contratto

È terminata dopo pochi mesi l'avventura dell'esperto centrocampista Obeng con il Modena. Il calciatore, come comunica il club emiliano, ha infatti rescisso consensualmente il proprio contratto. Questa la nota dei Canarini:

"Il Modena F.C. 2018 comunica di aver risolto l’accordo in atto con Francis Obeng consensualmente con lo stesso calciatore, che viene lasciato libero di trasferirsi in un’altra squadra. La Società ringrazia Francis per l’impegno e la serietà profusi indossando la maglia canarina, e gli porge un caloroso augurio per il futuro".